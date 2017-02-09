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9 февраля 2017
Власть
Любимов идет на повышение, следующий возможно Авдеев
В этом году у него заканчивается второй срок полномочий. К тому же СМИ не редко сообщали о том, что Ковалев испытывает проблемы со здоровьем.
Среди претендентов на пост сегодня обозначена одна кандидатура – депутат Госдумы от Калужской области 46-летний Николай ЛЮБИМОВ. В ближайшее время он может быть назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.
Учитывая биографию Николая Викторовича, который за последние 20 лет в Калужской области занимал посты министра экономического развития, Городского Головы города Калуги, был заместителем Анатолия АРТАМОНОВА и руководил администрацией губернатора Калужской области, а позже занял пост председателя Заксобрания региона, такая должность будет ему по плечу. К тому же сегодня он является не только хорошо зарекомендовавшим себя управленцем, но и соответствует задачи важной задаче - омолодить ряды губернаторов.
Не исключено, что такой же сценарий повторит Александр АВДЕЕВ, который сейчас представляет в Госдуме Калужский избирательный округ. Он по карьерной лестнице взлетел так же стремительно, как и его коллега. В 2007-м году став заместителем Городского Головы и начальником управления финансов, он через три года уже руководил администрацией первого наукограда, в 2015-м Адександр Александрович возглавил администрацию губернатора Калужской области, а в должности заместителя Анатолия Артамонова он проработал до перехода в Госдуму. Так что сегодня экс- глава администрации Обнинска так же соответствует всем требованиям, которые предъявляются к претендентам на губернаторское кресло.
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