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В обнинской налоговой инспекции сменилось руководство

9 февраля 2017
Общество


В обнинской налоговой инспекции сменилось руководство

Приказ о назначении исполняющего обязанности руководителя «обнинской налоговой» восьмого февраля подписал возглавляющий УФНС России по Калужской области Сергей ЗАЙЦЕВ.

Неожиданности в смене руководящего состава не произошло, исполняющим обязанности руководителя ИФНС №6 по Калужской области стал Александр ДУБИНИН, который ранее работал в должности заместителя начальника Инспекции.

Как рассказала журналистам ранее возглавлявшая ведомство Татьяна ДЬЯЧЕНКО, те кто работает на руководящих должностях подписывают контракт, в котором строго оговаривается возраст. Поскольку Татьяна Михайловна по этой причине теперь не соответствует требованиям, ей пришлось покинуть руководящую должность, но ее местом работы по-прежнему остается ИФНС №6 по Калужской области, которая располагается в Обнинске.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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