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9 февраля 2017
Общество
В обнинской налоговой инспекции сменилось руководство
Неожиданности в смене руководящего состава не произошло, исполняющим обязанности руководителя ИФНС №6 по Калужской области стал Александр ДУБИНИН, который ранее работал в должности заместителя начальника Инспекции.
Как рассказала журналистам ранее возглавлявшая ведомство Татьяна ДЬЯЧЕНКО, те кто работает на руководящих должностях подписывают контракт, в котором строго оговаривается возраст. Поскольку Татьяна Михайловна по этой причине теперь не соответствует требованиям, ей пришлось покинуть руководящую должность, но ее местом работы по-прежнему остается ИФНС №6 по Калужской области, которая располагается в Обнинске.
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