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Обнинские полицейские продолжают контролировать подростков и их родителей

9 февраля 2017
Силовики


Обнинские полицейские продолжают контролировать подростков и их родителей

«Жизнь без опасности» - под таким условным названием сотрудники обнинской полиции провели акцию, направленную на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их.

По итогам акции, которая проходила с 27 января по 5 февраля, было выявлено 10 административных правонарушений. В том числе составлены административные протоколы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме этого правоохранителями был выявлен факт мелкого хулиганства. Административный протокол был составлен на 16-летнего подростка, который мусорил в подъезде жилого дома.

Также были выявлены факты нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. А вот малолетних попрошаек на улицах города полицейские не заметили, что весьма странно. Ведь нередко их можно встретить на Аксеновской площади – в районе церкви, частыми гостями попрошайки бывают и на железнодорожном вокзале.

В настоящее время на учете в отделе по делам несовершеннолетних состоит 66 подростков, с которыми постоянно проводится профилактическая работа. В рамках акции, сотрудники полиции посетили их по месту жительства и провели беседы, как с самими подростками, так и с их родителями.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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