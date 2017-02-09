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Обнинского нелегала отправили домой

9 февраля 2017
Миграция


Обнинского нелегала отправили домой

Вчера из Калужской области были выдворены шесть иностранных мигрантов, находившихся на территории РФ незаконно.

Среди этих нелегалов оказался в том числе и гастарбайтер, проживающий в Обнинске. Мужчина жил у своих родственников, документы которых сомнений не вызывали. Так что с родней ему пришлось проститься.

Судебные приставы препроводили всех нелегалов до пункта пропуска через границу и передали пограничникам. По закону им теперь в течение 5 лет будет запрещен въезд на территорию нашей страны.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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