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9 февраля 2017
Строительство
Мэрия Обнинска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первого дома СУ-155!
Так, получено разрешение на ввод в эксплуатацию 9 корпуса в Заовражье. Правда, это не значит, что люди смогут получить право собственности на свою квартиру. Как пояснила руководитель инициативной группы дольщиков Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, стать полноценными правообладателями квадратных метров, за которые люди уже по-честному заплатили, они смогут в рамках дела о банкротстве компании не раньше 2018 года.
Кроме того, дольщикам, наконец, согласовали «переселение» из 11 корпуса, находящегося в данный момент на стадии котлована, в уже готовые дома. Как пояснила Лукьяненко, документ пришел из Москвы и обсуждению не подлежит. Те, кого не устроит обменная квартира, будут дожидаться окончания строительства 11 корпуса.
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