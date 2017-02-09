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Мэрия Обнинска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первого дома СУ-155!

9 февраля 2017
Строительство


Мэрия Обнинска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первого дома СУ-155!

Не прошло и недели с митинга обнинских дольщиков СУ-155, как протестная акция принесла свои плоды.

Так, получено разрешение на ввод в эксплуатацию 9 корпуса в Заовражье. Правда, это не значит, что люди смогут получить право собственности на свою квартиру. Как пояснила руководитель инициативной группы дольщиков Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, стать полноценными правообладателями квадратных метров, за которые люди уже по-честному заплатили, они смогут в рамках дела о банкротстве компании не раньше 2018 года.

Кроме того, дольщикам, наконец, согласовали «переселение» из 11 корпуса, находящегося в данный момент на стадии котлована, в уже готовые дома. Как пояснила Лукьяненко, документ пришел из Москвы и обсуждению не подлежит. Те, кого не устроит обменная квартира, будут дожидаться окончания строительства 11 корпуса.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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