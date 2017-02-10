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В Обнинске летом заменят 36 лифтов

10 февраля 2017
ЖКХ


В Обнинске летом заменят 36 лифтов

На днях Фонд капитального ремонта представил информацию о том, что будет сделано в первом наукограде в текущем году.

Напомним, что после введения обязательного платежа, в Обнинске несколько лет подряд основной упор делался на замену лифтового оборудования. В этом году отслужившие свой срок подъемники так же будут менять в тринадцати домах, но приступят и к другим работам.

Так в одном из домов проведут ремонт коммуникаций канализационной системы и холодного водоснабжения. В одиннадцати домах починят крышу, в четырех строениях обновят фасад и в девяти случаях отремонтируют отмостку. Закончить ремонт в Фонде планируют в декабре этого года.

Однако нередко действительность вносит свои коррективы. Так, например, ремонт фасада, дома номер четыре по улице Гоголя, о котором уже рассказывали наши журналисты, начатый еще в прошлом году, может завершиться лишь в марте этого года. Но сейчас задержка связана с объективными причинами. Как рассказал порталу Obninsk.Name заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, коррективы внесла зима.

- Вот эта неделя была очень холодной, мы даже запретили им работать, - пояснил Дмитрий Сергеевич, - потому что главная цель – сделать хорошо, а не быстро.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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