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10 февраля 2017
ЖКХ
В Обнинске летом заменят 36 лифтов
Напомним, что после введения обязательного платежа, в Обнинске несколько лет подряд основной упор делался на замену лифтового оборудования. В этом году отслужившие свой срок подъемники так же будут менять в тринадцати домах, но приступят и к другим работам.
Так в одном из домов проведут ремонт коммуникаций канализационной системы и холодного водоснабжения. В одиннадцати домах починят крышу, в четырех строениях обновят фасад и в девяти случаях отремонтируют отмостку. Закончить ремонт в Фонде планируют в декабре этого года.
Однако нередко действительность вносит свои коррективы. Так, например, ремонт фасада, дома номер четыре по улице Гоголя, о котором уже рассказывали наши журналисты, начатый еще в прошлом году, может завершиться лишь в марте этого года. Но сейчас задержка связана с объективными причинами. Как рассказал порталу Obninsk.Name заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, коррективы внесла зима.
- Вот эта неделя была очень холодной, мы даже запретили им работать, - пояснил Дмитрий Сергеевич, - потому что главная цель – сделать хорошо, а не быстро.
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