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10 февраля 2017
Силовики
В Обнинске задержали двух «гаишников» при получении взятки в сто тысяч рублей
Очередной громкий коррупционный скандал разразился вчера в Обнинске.
В этот раз в деле оказались замешаны сотрудники Госавтоинспекции, которые готовы были закрыть глаза на административное правонарушение за солидное денежное вознаграждение.
Как прокомментировал ситуацию порталу Obninsk.Name руководитель Следственного отдела по городу Обнинску Роман БАБАЯНЦ, сотрудники ФСБ и Отдела собственной безопасности полиции провели комплекс мероприятий, по итогам которых о готовящемся преступлении было сообщено в обнинский отдел Следственного комитета России.
- Первую часть денег мужчина отдал полицейским в конце декабря, вторую – вчера, после чего сотрудников Госавтоинспекции задержали, - рассказал БАБАЯНЦ.
Сумма взятки составила сто тысяч рублей. За коррупционное преступление полицейским грозит наказание, которое может варьироваться. Они могут отделаться штрафом, а могут получить и внушительный тюремный срок от 7 до 12 лет.
Сейчас один из взяточников-полицейских задержан, в отношении второго решается вопрос о мере пресечения. Ведется следствие.
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