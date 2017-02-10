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Сельские депутаты призывают жителей совхоза «Боровский» не отдавать земли Обнинску

10 февраля 2017
Общество


Сельские депутаты призывают жителей совхоза «Боровский» не отдавать земли Обнинску

В сельском поселении Совхоз «Боровский» пошла волна протеста против передачи земель нескольких населенных пунктов Обнинску.

Вчера днем на заседании Районного Собрания депутаты назначили на 17-19 марта проведение тайного голосования местного населения по передаче территорий деревень Белкино, Кабицино, Мишково и Маланьино наукограду.

Обсуждение этой темы идет не первый год и не имеет однозначного ответа, поскольку мнения жителей этих населенных пунктов разделились на противоположные. Одни считают, что, к примеру, Белкино и Кабищино, которые территориально срослись с Обнинском, давно являются его негласным пригородом. Другие уверенны, что переход в черту города задавит размеренную жизнь деревень с его частным сектором новыми многоэтажками.

Именно на это – вырубку лесного массива и строительство на его месте очередных высоток, и был сделан акцент в открытом письме, которое вчера ночью появилось в соцсетях. Под ним стоят подписи восьми депутатов СП с/х «Боровский». Парламентарии, обращаясь к своим жителям, просят их не голосовать за присоединение к Обнинску, поскольку, по их мнению, это не принесет ничего хорошего.

Обсуждение темы уже началось в интернете, и пока большинство высказавшихся придерживаются такого-же мнения, однако каким будет итог мартовского голосования предсказать трудно.
 
 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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