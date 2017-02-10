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В Обнинске никак не добьют сосульки

10 февраля 2017
ЖКХ


В Обнинске никак не добьют сосульки

Жители Обнинска уже перестали жаловаться на сосульки на крышах своих многоквартирных домов.

Управляющие компании, как и обещал вице-мэр наукограда по вопросам ЖКХ Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, успешно справляются с этой работой. Однако опасения в этом смысле вызывают многие учреждения и производственные здания.

Но многие руководители предприятий и организаций Обнинска уже тоже начали принимать меры по обеспечению безопасности граждан. В частности, сегодня спасатели МЧС по просьбе руководства КБ № 8 с помощью автовышки сбивали сосульки и наледь с крыши корпуса так называемой второй терапии. Теперь мимо этого здания можно ходить без опасения.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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