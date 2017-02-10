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10 февраля 2017
Криминал
Под Обнинском угнали машину с автостоянки
В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе угнали автомобиль с охраняемой автостоянки.
И совершить это преступление угонщику не составило никакого труда. Ведь самое обескураживающее в этой ситуации то, что похитил машину знакомый сторожа этой же автостоянки.
Вечерком потенциальный вор зашел к своему давнему приятелю на работу и за разговором они засиделись допоздна. Маршрутки к тому времени уже не ходили, а идти домой пешком ночному гостю стало лень. И тогда он воспользовался служебным положением своего друга: присмотрел машину, в которой торчали ключи зажигания, и уехал на ней. Угнанный автомобиль горе-похититель припарковал возле своего дома.
А утром к нему нагрянули полицейские. Как они пояснили, за содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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