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Под Обнинском угнали машину с автостоянки

10 февраля 2017
Криминал


Под Обнинском угнали машину с автостоянки

В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе угнали автомобиль с охраняемой автостоянки.

И совершить это преступление угонщику не составило никакого труда. Ведь самое обескураживающее в этой ситуации то, что похитил машину знакомый сторожа этой же автостоянки.

Вечерком потенциальный вор зашел к своему давнему приятелю на работу и за разговором они засиделись допоздна. Маршрутки к тому времени уже не ходили, а идти домой пешком ночному гостю стало лень. И тогда он воспользовался служебным положением своего друга: присмотрел машину, в которой торчали ключи зажигания, и уехал на ней. Угнанный автомобиль горе-похититель припарковал возле своего дома.

А утром к нему нагрянули полицейские. Как они пояснили, за содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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