Обнинск
Новости
Слухи о том, что в обнинской поликлинике рухнул лифт, не подтвердились!

10 февраля 2017
Происшествия


Слухи о том, что в обнинской поликлинике рухнул лифт, не подтвердились!

Несчастный случай произошел вчера во второй половине дня в городской поликлинике.

Как рассказал журналистам один из ее посетителей, он пришел закрывать больничный и увидел, что лифт, расположенный в южном крыле поликлиники (возле флюорографического отделения не работает), отключен.

Он поинтересовался у сотрудников поликлиники, что случилось с подъемником. Те, переглянувшись, поведали шокирующую историю, что у лифта произошло разрушение кабины.

- Говорят, что там чуть ли не дно отвалилось. В этот момент в лифте находилась 75-летняя сотрудница, которая с высоты 4 этажа упала вниз шахты, - рассказал мужчина.

Со слов сотрудников поликлиники, женщина была госпитализирована в отдел травматологии с переломом шейки бедра, ребер и ушибами мягких тканей и внутренних органов.

Однако ни главврач КБ №8 Владимир ПЕТРОВ, ни директор обслуживающей подъемники организации «Руслифт» Роман АНЦИФЕРОВ такую информацию не подтвердили.

Как рассказал Петров, лифт стоял на сервисном обслуживании, о чем свидетельствовала табличка. Однако пожилая женщина не обратила на нее внимание. Лифт она вызвала с первого этажа, однако оборудование спустилось на 15 сантиметров ниже. Шагнув в кабину сотрудница поликлиники споткнулась и упала.

- Сейчас она проходит обследование. Угрозы жизни нет. Проводится служебная проверка, - пояснил главврач.

Директор же «Руслифта» отметил, что он с Петровым ежегодно обращается к руководству ФМБА о необходимости замены подъемников поликлиники.

- Это тот инцидент, который должен был случиться. Быть может руководство ФМБА, наконец, обратит внимание на данную проблему? - надеется Анциферов.

Роман Георгиевич добавил, что поднимет этот вопрос на совместном заседании коммунального и социального депутатских комитетов. Напомним, статус народных избранников носят и директор «Руслифта» и главврач клинической больницы.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

Все статьи
автора
Просмотров: 86
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Происшествия»:


8 февраля 2017

В Обнинске на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком
Инцидент произошел вчера в семь часов вечера на пр.Маркса. 62-летний мужчина, двигаясь на автомобиле...
8 февраля 2017

Житель Обнинска хотел согреться и сгорел
Вчера в окрестностях Обнинска случился пожар, в котором погиб человек. Как рассказали обнинские следователи,...
31 января 2017

Житель Обнинска задумался и попал в аварию
Вчера вечером в Обнинске, в самом центре города, произошло ДТП. Как рассказала инспектор по пропаганде...
30 января 2017

Пенсионер сгорел в собственном доме!

Как сообщил начальник Управления по делам ГО и ЧС в Обнинске Сергей КРАСКО, на днях на территории города...
26 января 2017

На Киевской трассе сбили подростка
В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе водитель «Жигулей» сбил на Киевской трассе 16-летнего...
23 января 2017

Участники аварии бросили умирать мужчину на дороге
Серьезная автомобильная авария произошла вчера в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе. Там на...
20 января 2017

Под Обнинском чуть не погиб молодой человек
Серьезная авария произошла в соседнем с Обнинском Жуковском районе.
Недалеко от наукограда, в...
17 января 2017

Сбитый на трассе пешеход отделался ушибами
Сегодня обнинские спасатели оказывали помощь пешеходу, сбитому на Варшавском шоссе, в районе наукограда.
11 января 2017

В Обнинске дама-водитель пострадала из-за своей ошибки
Вчера в Обнинске около девяти часов вечера на улице Курчатова произошло ДТП, в котором пострадала женщина.
9 января 2017

Житель Обнинска сломал на трассе руку
На Киевской трассе, в районе Обнинск, произошла авария, в которой пострадал один человек. Как рассказали...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.