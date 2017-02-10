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10 февраля 2017
Происшествия
Обнинские пожарные не допустили взрыва газовых баллонов
Как оказалось, возгорание произошло в боксе №20. Чтобы не допустить распространение огня спасателям пришлось вскрывать гараж, в котором находился автомобиль Опель Астра.
Несмотря на то, что уже буквально через полчаса после того, как поступил сигнал о происшествии, пожар был ликвидирован, машина полностью сгорела. Однако последствия могли быть куда печальнее, поскольку огнеборцы успели вынести из гаража три газовых баллона.
Личность владельца гаража и машины в данный момент устанавливается.
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