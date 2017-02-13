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13 февраля 2017
Строительство
Подрядчик, строивший общежитие для спортсменов в Обнинске, попал в черный список
Еще в январе этого года люди, приехавшие в Обнинск на сборы, жаловались на холод и трещины в стенах, которыми изобилует эта специализированная гостиница.
Руководство Дворца спорта замалчивать ситуацию не стало, направив письмо в региональный Минстрой, и сегодня на заседании Правительства на проблему отреагировал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, который распорядился не оплачивать компании «Сапсан» работы на других объектах, до тех пор, пока не будут устранены все недочеты в спортобщежитии, а так же внести подрядчика в «черный список».
Как рассказал порталу Obninsk.Name директор обнинского спорткомплекса «Олимп» Станислав ЛОПУХОВ устранить все проблемы быстро у строителей не получится: -Окна регулировать и переустанавливать естественно зимой никто не будет. Что касаемо протечки душевых кабин – это ошибка проектировки, по этому вопросу, возможно, еще судиться придется. Но в целом, все, что можно сделать сейчас, подрядчики приезжают и устраняют.
Компания «Сапсан» выступала генеральным подрядчиком этого объекта, при этом часть работ выполняли сторонние организации. Однако отвечать за все недоделки предстоит именно «Сапсану», ведь генеральный подрядчик взял на себя гарантийные обязательства сроком на пять лет.
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