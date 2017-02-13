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13 февраля 2017
Медицина
В Обнинске может начаться эпидемия гриппа
Эту информацию подтвердил корреспонденту портала Obninsk.Name главный санитарный врач города Владимир МАРКОВ. Как он проинформировал, все больные в настоящее время находятся на лечении в стационаре КБ №8. Детей среди них, к счастью, нет.
Растет в Обнинске и число ОРВИ. Сейчас в наукограде зафиксировано 1067 случаев острых респираторных заболеваний. Из них 612 у детей в возрасте до 14 лет.
По этой причине в городе до сих пор закрыты на карантин три класса 16-ой школы. Эпидемиологи пока не могут назвать точную дату завершения карантина.
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