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В Обнинске может начаться эпидемия гриппа

13 февраля 2017
Медицина


В Обнинске может начаться эпидемия гриппа

В Обнинске зафиксировано три случая гриппа.

Эту информацию подтвердил корреспонденту портала Obninsk.Name главный санитарный врач города Владимир МАРКОВ. Как он проинформировал, все больные в настоящее время находятся на лечении в стационаре КБ №8. Детей среди них, к счастью, нет.

Растет в Обнинске и число ОРВИ. Сейчас в наукограде зафиксировано 1067 случаев острых респираторных заболеваний. Из них 612 у детей в возрасте до 14 лет.

По этой причине в городе до сих пор закрыты на карантин три класса 16-ой школы. Эпидемиологи пока не могут назвать точную дату завершения карантина.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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