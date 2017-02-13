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13 февраля 2017
Общество
Директор «Олимпа» не считает криминальной встречу голых парней с уборщицами в мужской раздевалке!
Он рассказал, что столкнулся с хамством уборщиц во время посещения сеанса плавания во дворце спорта «Олимп».
Как рассказал мужчина, он со своей супругой ходил в бассейн на протяжении нескольких лет с первого месяца открытия, но такой проблемой встретился впервые.
- Сеанс закончился в 16:30 и, выйдя из бассейна, я пошел в душ, а когда вышел в мужскую раздевалку, то увидел, что пятеро женщин «бальзаковского» возраста в форме персонала усиленно наводят там чистоту. Несколько мужчин-посетителей: кто в нижнем белье, а кто уже одетый, смущенно жались кто к шкафчикам, кто к стенке. Уборщицы же, на мой взгляд, были несколько раздражены наличием мужчин в мужской же раздевалке, - рассказал посетитель бассейна.
Пока «вольный» пловец, прикрываясь пакетиком с туалетными принадлежностями, размышлял, как выйти из данной ситуации, одна из сотрудниц обратила внимание на голого и смущенного мужчину.
- От меня потребовали немедленно прикрыться и покинуть помещение. Я напомнил, что нахожусь в мужской раздевалке, а сеанс в бассейне закончился не ранее, как 5 минут назад. Но мне ответили, что работают по времени. То есть по распоряжению «Олимпа» каждое воскресенье не сильно одетых мужчин разных возрастов в 16:30 будут встречать очень даже одетые тетеньки, наводящие чистоту? Пока мы дискутировали об этом с милой дамой, другая предложила вызвать полицию, так как я, по ее убеждению, «больной». От данного предположения у меня «снесло башню». Перестав прикрываться, я, подбоченившись, предложил вызвать стражей порядка немедленно. Естественно, никто этого не сделал, а дамы, беззлобно поругиваясь в мой адрес, закончили уборку и покинули помещение, - завершил рассказ посетитель «Олимпа».
Данную историю он изложил на «ресепшене» бассейна в книге жалоб. Мужчина счел подобное поведение персонала непозволительным, и посещать Дворец спорта, «поддерживая хамство рублем», больше не намерен.
Прокомментировать ситуацию, при которой время окончания сеанса совпадает с началом уборки раздевалки, журналисты попросили директора «Олимпа» Станислава ЛОПУХОВА, поинтересовавшись, по чьей вине уборщицы смущают голых парней в мужской раздевалке.
- Так наоборот радоваться надо было! - пошутил Лопухов, - ну а если серьезно, то перед заходом в раздевалку наши сотрудницы предупреждают посетителей. У нас есть часы для уборки. Думаю, мужчина слишком долго находился в душевой. Мыться у нас положено до бассейна, но некоторые умудряются это делать и после сеанса, соблюдая вдвойне гигиену, хотя достаточно было просто ополоснуться. Поэтому и случилась накладочка. Такое бывает, обычно мужчины с юмором к этому относятся.
Логика в словах Лопухова, конечно, есть. Однако по части необходимости мытья после процедуры можно поспорить. То есть, смыть собственную грязь, дабы не пачкать воды «Олимпа» нужно обязательно, а вот избавлять свое тело от хлорки и чужих микробов необходимости нет? Также непонятно: если время уборки совпадает со временем окончания сеанса, то, как бы шустро не совершали акт омовения стеснительные мужчины, но встречи с уборщицами им не избежать.
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