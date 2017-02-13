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Спасатели Обнинска готовятся к весеннему паводку

13 февраля 2017
МЧС


Спасатели Обнинска готовятся к весеннему паводку

Как рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС в Обнинске Сергей КРАСКО, средняя высота снежного покрова в Обнинске составляет в этом году 35 см при норме в 26 см.

Для сравнения - в прошлом году она находилась на уровне 16 см.

- 25 февраля запланировано мое участие в семинаре в ГДК с огородниками. Я доведу информацию до людей, у которых подтапливаются участки, чтобы они были готовы к паводкам, - рассказал Сергей Петрович.

Что касается спасателей, то, по словам Краско, они тоже усилено готовятся к весне - проверяют водолазное оборудование, мотопомпы и моторные лодки.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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