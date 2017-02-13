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13 февраля 2017
Спорт
Организаторы «Лыжни Обнинска» остались довольны своей работой
Лыжники были разделены на четыре группы: спортсмены-разрядники, любители, дошкольники и школьники. Также на территории трассы работала военно-полевая кухня, и все участники могли попробовать кашу и горячий чай.
- Мероприятие было организовано на высшем уровне, - заявил Олухов.
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