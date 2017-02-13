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Организаторы «Лыжни Обнинска» остались довольны своей работой

13 февраля 2017
Спорт


Организаторы «Лыжни Обнинска» остались довольны своей работой

Председатель городского спорткомитета Константин ОЛУХОВ на планерке администрации подвел итоги прошедшей на выходных «Лыжни Обнинска», которая прошла на лыжероллерной трассе.



Так, дистанцию преодолели в общей сложности более 600 человек, а всего участвовало в мероприятии около 1000 человек.

Лыжники были разделены на четыре группы: спортсмены-разрядники, любители, дошкольники и школьники. Также на территории трассы работала военно-полевая кухня, и все участники могли попробовать кашу и горячий чай.

- Мероприятие было организовано на высшем уровне, - заявил Олухов.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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