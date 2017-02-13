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Коммунальщики забили на уборку мусора?

13 февраля 2017
Животные


Коммунальщики забили на уборку мусора?

Когда-то все урны города украшали красноречивые надписи: «Чисто - это просто».

И с этим утверждением не поспоришь. Однако, кроме культуры самих горожан, не последнюю роль в этом вопросе играет своевременная уборка мусора из урн. А вот с этим в городе в последнее время наблюдается проблема.

Коммунальщики, занятые очисткой территории от снега, видимо забыли про другую, не менее важную часть своей работы. Поэтому урны стоят переполненными, а ветер разносит остатки еды и упаковки по улицам.

Буквально через несколько месяцев наступит весна, и обнинцев призовут выйти на субботник, чтобы город стал чище. Только что мешало поддерживать чистоту коммунальным службам в зимний период остается неясным.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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