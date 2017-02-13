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Мэр Обнинска отчитается перед депутатами!

13 февраля 2017
Власть


Мэр Обнинска отчитается перед депутатами!

Завтра состоится заседание обнинского Горсобрания.

Депутатам предстоит рассмотреть всего три вопроса, главным из которых станет отчет мэра Обнинска Владислава ШАПШИ о работе администрации за 2016 год.

Градоначальник рекомендовал присутствовать на заседании всем своим заместителям и быть готовым к ответу на любой вопрос.

Ну а в пятницу в 17:00 в Доме ученых Шапша отчитается перед населением. Следует думать, что у последних вопросов к мэру будет гораздо больше.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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