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Губернатор Анатолий Артамонов попросил боровчан не жадничать

13 февраля 2017
Власть


Губернатор Анатолий Артамонов попросил боровчан не жадничать

На минувшей неделе депутаты соседнего с Обнинском Боровского района назначили на март голосование жителей деревень, входящих в состав СП совхоз «Боровский», по вопросу присоединения нескольких населенных пунктов поселения к наукограду.

До назначенного времени у граждан ещё есть время хорошенько взвесить свое решение.

Сегодня эту тему не оставил без внимания и губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ, который приехал в Боровский район на отчет главы администрации Ильи ВЕСЕЛОВА. Он вспомнил, что несколько лет назад Обнинск отказался от расширения своих границ, однако сейчас желание города расти он понимает и поддерживает.

Обращаясь к боровчанам, которые примут участие в голосовании, Анатолий Дмитриевич попросил их «не жадничать», поскольку присоединение к наукограду принесет сельчанам свои плюсы. А главу администрации Обнинска Владислава ШАПШУ, который в этот вечер тоже присутствовал в зале боровского Дома культуры, в случае положительного исхода голосования просил учесть интересы населения – оставить за жителями все льготы, положенные селянам.
 
 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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