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Скончалась экс-депутат Горсобрания Татьяна ВОЛКОВА

14 февраля 2017
Люди


Скончалась экс-депутат Горсобрания Татьяна ВОЛКОВА

Татьяну Васильевну обнинцы знали как человека с активной жизненной позицией.

С 1973 года Татьяна ВОЛКОВА работала инженером-физиком в ФЭИ, а в 1998 году была избрана депутатом обнинского городского Собрания.

В городском парламенте Татьяна Васильевна проработала два срока и была депутатом третьего и четвертого созывов. Кроме этого она долгое время являлась председателем СНТ «Самсоново», а в последние годы возглавляла ТОС «Центральный».

Прощание с Татьяной ВОЛКОВОЙ состоится в 13 часов 30 минут в четверг 16 февраля, в городском морге КБ №8.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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