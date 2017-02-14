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14 февраля 2017
Люди
Скончалась экс-депутат Горсобрания Татьяна ВОЛКОВА
С 1973 года Татьяна ВОЛКОВА работала инженером-физиком в ФЭИ, а в 1998 году была избрана депутатом обнинского городского Собрания.
В городском парламенте Татьяна Васильевна проработала два срока и была депутатом третьего и четвертого созывов. Кроме этого она долгое время являлась председателем СНТ «Самсоново», а в последние годы возглавляла ТОС «Центральный».
Прощание с Татьяной ВОЛКОВОЙ состоится в 13 часов 30 минут в четверг 16 февраля, в городском морге КБ №8.
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