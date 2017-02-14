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14 февраля 2017
Силовики
Главный полицейский Обнинска оценил внешний вид своих подчиненных
На площадке перед входом в здание полиции выстроились сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, участковые, следователи, сотрудники ДПС и многие другие работники подразделений.
Александр Александрович оценил внешний вид полицейских, который должен быть оразцовым, а так же выправку, которой начальник уделил особое внимание. Так же у подчиненных проверили наличие удостоверений, жетонов и соответствие обмундирования.
Подобные мероприятия проходят в ОМВД города Обнинска на постоянной основе, после строевого смотра полицейские приступили к выполнению своих должностных обязанностей.
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