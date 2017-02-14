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Главный полицейский Обнинска оценил внешний вид своих подчиненных

14 февраля 2017
Силовики


Главный полицейский Обнинска оценил внешний вид своих подчиненных

Начальник ОМВД России по городу Обнинску Александр КУДРЯШОВ провел строевой смотр личного состава.

На площадке перед входом в здание полиции выстроились сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, участковые, следователи, сотрудники ДПС и многие другие работники подразделений.

Александр Александрович оценил внешний вид полицейских, который должен быть оразцовым, а так же выправку, которой начальник уделил особое внимание. Так же у подчиненных проверили наличие удостоверений, жетонов и соответствие обмундирования.

Подобные мероприятия проходят в ОМВД города Обнинска на постоянной основе, после строевого смотра полицейские приступили к выполнению своих должностных обязанностей.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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