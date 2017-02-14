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Обнинские предприятия сокращают работников

14 февраля 2017
Общество


Обнинские предприятия сокращают работников

Жители Обнинска жалуются на то, что на многих предприятиях города идет сокращение штатов.

И в городском Центре занятости населения эту информацию подтвердили. Но его директор Татьяна ПЕЛЕВИНА считает, что не все так плачевно, как обрисовывают жители.

Как проинформировала Татьяна Ивановна, предприятия, на которых планируется сокращение, обязаны за два месяца уведомить об этом ЦЗН. И в настоящее время такое уведомление было получено от 17 предприятий. Но более 10 человек сократят только на двух из них: на заводе «Сигнал» и «Агригазполимер». На остальных же работу потеряют по одному-два человека.

Правда, Пелевина высказала сомнение по поводу того, что уведомляют ее ведомство абсолютно все предприятия, где идут сокращения. Возможно, где-то эта информация и скрывается. Но подобное нарушение относится уже к разряду серьезных. И если такой факт всплывет, виновных ждет суровое наказание.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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