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14 февраля 2017
Животные
Обнинцы боятся, что их однажды загрызут собаки
От полученных травм ребенок скончался до приезда медиков.
Между тем, по Обнинску продолжают разгуливать зубастые «бродяги», до которых, как показывает практика, местным властям нет никакого дела. А горожане, тем временем, напуганные минувшей трагедией, вынуждены ходить по улицам, с опаской озираясь по сторонам.
Так, о своих страхах, подкрепленных реальными фактами, журналистам нашего новостного портала рассказала горожанка Ольга.
- Сегодня я шла по улице Белкинской в сторону Ленина. И по пути встретила целую стаю бродячих собак. Ко мне подбежала одна из них и начала настойчиво меня обнюхивать, - рассказывает женщина. – Благо, что не тронули. Но это ведь просто дело случая. А если в следующий раз собаки будут настроены агрессивно? Или, к примеру, им на пути встретится ребенок, который чем-нибудь их разозлит? Куда смотрят местные власти, я не понимаю! Мы что, ждем, чтобы у нас случилась такая же трагедия, как и в Свердловской области?!
Стоит отметить, что эту проблему жители наукограда затрагивали неоднократно. Комментарии на сей счет уже также не раз давал и вице-мэр по городскому хозяйству Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, который рассказывал, что горожанам, заметив бродячих собак, нужно позвонить в комитет по экологии и оставить заявку.
Этот способ безопасности назвать действенным можно, но с натяжкой. Во-первых, такой бдительностью отличаются далеко не все граждане (и это, несомненно, минус), во-вторых, в тот момент, когда, не дай Бог, кто-нибудь повстречает на своем пути агрессивных бродяг, может попросту даже не успеть набрать нужный номер, который, к слову, вообще вряд ли кому-либо известен.
Потому, надо отдать должное, страхи жителей наукограда вполне обоснованы. Думается, что сотрудникам городского хозяйства следует более детально проработать этот вопрос: во-первых, расклеить, к примеру, для населения специальные памятки, а во-вторых самим периодически проводить по городу рейды, которые помогут вычислить места дислокации бродячих собак. После чего уже доносить собранную информацию до калужского МУП «Полигон ТБО», которое в рамках специального договора занимается отловом хвостатых беспризорников.
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