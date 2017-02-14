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Обнинские пенсионеры охотнее обращаются к спасателям, нежели в соцслужбы

14 февраля 2017
МЧС


Обнинские пенсионеры охотнее обращаются к спасателям, нежели в соцслужбы

Вчера обнинские спасатели оказали помощь городской долгожительнице.

90-летняя старушка, проживающая на проспекте Ленина, 63, упала в своей квартире и не могла самостоятельно встать. Поднять ее не сумел и пожилой сын. Чтобы оказать помощь престарелой матери, пенсионер вынужден был обратиться в службу 112.

Спасатели тут же приехали и помогли уложить бабушку на кровать. Пожилые граждане очень хорошо отзываются о нашей службе МЧС. Чего не скажешь о социальной службе города. К ней у стариков отношение скептическое.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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