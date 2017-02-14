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14 февраля 2017
Власть
Калужанин возглавил Рязанскую область
Как сказано на сайте kremlin.ru, Владимир Путин сегодня лично встретился с Любимовым и поинтересовался у него, сможет ли он вывести регион на уровень Калужской области.
Николай Викторович оценил Рязанскую область, как перспективную в разных сферах деятельности.
- Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую, - подчеркнул Любимов.
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