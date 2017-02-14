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Калужанин возглавил Рязанскую область

14 февраля 2017
Власть


Калужанин возглавил Рязанскую область

Сегодня Указом Президента России, представлявший в Госдуме Калужскую область экс-глава Законодательного Собрания региона Николай ЛЮБИМОВ назначен исполняющим обязанности Губернатора Рязанской области.

Как сказано на сайте kremlin.ru, Владимир Путин сегодня лично встретился с Любимовым и поинтересовался у него, сможет ли он вывести регион на уровень Калужской области.

Николай Викторович оценил Рязанскую область, как перспективную в разных сферах деятельности.

- Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую, - подчеркнул Любимов.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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