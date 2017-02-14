В Обнинске полицейские раскрыли серию грабежей

В Обнинске задержали двух «гаишников» при получении взятки в сто тысяч рублей

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, обнинские полицейские раскрыли серию грабежей совершенных в начале января текущего года.Жертвами грабителя стали пожилые пенсионерки.Задержать преступника обнинским правоохранителям удалось на днях в районе Привокзальной площади – о его местонахождении полицейские знали заранее. Грабителем оказался безработный, ранее судимый местный житель 1982 года рождения. Фигурант дал признательные показания и сознался в содеянном.Так, например, мужчина рассказал, что однажды находясь в подъезде дома 118 по проспекту Ленина, он открыто похитил сумку с документами и денежными средствами в сумме 16000 рублей у пожилой женщины. Аналогичное преступление было совершено в подъезде дома 95, расположенном так же на проспекте Ленина. Жертвой преступления тоже стала пенсионерка. В этом случае предметом преступного посягательства стала сумка с продуктами. Сумма ущерба составила 950 рублей.В ходе обыска по месту жительства преступника были изъяты предметы одежды, в которой злоумышленник был одет во время совершения преступлений, схожие по описанию потерпевших.По признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, следственным отделом ОМВД России по городу Обнинску возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Фигурант отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений. В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.