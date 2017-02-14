Жители боровских деревень выскажутся по вопросу расширения границ Обнинска

В Обнинске и Боровском районе началось бурное обсуждение предстоящего консультативного опроса (с 12 по 16 марта) жителей деревень Кабицыно, Мишково, Маланьино и Белкино.Предстоящее мероприятие определит, хотят ли вышеуказанные граждане получить обнинскую прописку или же их устраивает статус селянина.Предварят голосование сходы граждан, которые пройдут в каждом из населенных пунктов.Так, 18 февраля, что думают жители по вопросу расширения границ Обнинска за счет их деревни, спросят в Мишково, Маланьино и Белкино. Кабицынцы же будут обсуждать эту тему два дня: 24 и 25 февраля.Предполагается, что в сходе граждан примут участие руководители «совхоза «Боровский», Боровского района и Обнинска.



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