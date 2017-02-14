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14 февраля 2017
Общество
Жители боровских деревень выскажутся по вопросу расширения границ Обнинска
Предстоящее мероприятие определит, хотят ли вышеуказанные граждане получить обнинскую прописку или же их устраивает статус селянина.
Предварят голосование сходы граждан, которые пройдут в каждом из населенных пунктов.
Так, 18 февраля, что думают жители по вопросу расширения границ Обнинска за счет их деревни, спросят в Мишково, Маланьино и Белкино. Кабицынцы же будут обсуждать эту тему два дня: 24 и 25 февраля.
Предполагается, что в сходе граждан примут участие руководители «совхоза «Боровский», Боровского района и Обнинска.
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