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Обнинский мэр Владислав ШАПША отчитался перед депутатами

14 февраля 2017
Власть


Обнинский мэр Владислав ШАПША отчитался перед депутатами

На сегодняшнем заседании обнинского Городского Собрания депутатов глава администрации наукограда Владислав ШАПША представил отчет о деятельности мэрии за 2016 год.

Информации было много, но мэр постарался быть лаконичным и рассказал о самом главном.

В частности, он проинформировал, что львиная доля бюджетных средств была направлена на ЖКХ, а конкретно – на благоустройство. Так, в рамках мероприятий, сформированных ТОСами, были проведены работы на 25 миллионов рублей. На 112 миллионов рублей в городе были отремонтированы автомобильные дороги и дворовые территории.

Владислав Валерьевич сделал акцент и на строительных работах, которые у нас ведутся масштабно. В прошлом году в Обнинске было введено в эксплуатацию 106 квадратных метров жилья. Были начаты подготовительные работы и по возведению дома для так называемых переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Как рассказал мэр, с людьми уже были проведены разъяснительные беседы по поводу того, как им придется действовать, чтобы въехать на жилплощади, превосходящие по своим размерам прежние. В этих случаях придется либо доплачивать за дополнительные квадратные метры, либо аннулировать приватизацию старых квартир и уже бесплатно получить новые.

Председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН похвалил доклад мэра и сказал, что в решении поставленных администрацией города задач есть системность и последовательность решений. Отчет депутаты утвердили единогласно. И пожелали Владиславу Валерьевичу достойно представить его 17-го февраля уже перед жителями.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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