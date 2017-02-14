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14 февраля 2017
Экология
Жители Балабанова заинтересованы в присоединении Кабицино к Обнинску
Между тем их соседи – балабановцы готовы поддержать селян в принятии именно такого решения, поскольку присоединение Кабицино к Обнинску частично решит многолетнюю экологическую проблему города – загрязнение канализационными стоками реки Страдаловки.
На вопрос, который на вчерашнем отчете главы Боровского района губернатору задал балабановский депутат Владимир ЖИГАНОВ, Анатолий Артамонов ответил, что обнинский мэр Владислав ШАПША, вероятно, не против подключить КНС кабицинского микрорайона к сетям города. В ответ сити-менеджер Обнинска подтвердил это намерение, правда, уточнив, что для Боровского района это единственная возможность решить данный проблемный вопрос, а наукоград, со своей стороны, готов в нем принять участие на условиях взаимного сотрудничества. Естественно, сотрудничество это предполагает передачу земель. Намекая на это, Шапша заметил:
- Мы не просто хотим решить свои вопросы, но и прийти с предложениями.
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