Жители Балабанова заинтересованы в присоединении Кабицино к Обнинску

Жители нескольких деревень, входящих в состав СП совхоз «Боровский», готовятся в марте проголосовать по вопросу присоединения своих территорий к наукограду.Между тем их соседи – балабановцы готовы поддержать селян в принятии именно такого решения, поскольку присоединение Кабицино к Обнинску частично решит многолетнюю экологическую проблему города – загрязнение канализационными стоками реки Страдаловки.

На вопрос, который на вчерашнем отчете главы Боровского района губернатору задал балабановский депутат Владимир ЖИГАНОВ, Анатолий Артамонов ответил, что обнинский мэр Владислав ШАПША, вероятно, не против подключить КНС кабицинского микрорайона к сетям города. В ответ сити-менеджер Обнинска подтвердил это намерение, правда, уточнив, что для Боровского района это единственная возможность решить данный проблемный вопрос, а наукоград, со своей стороны, готов в нем принять участие на условиях взаимного сотрудничества. Естественно, сотрудничество это предполагает передачу земель. Намекая на это, Шапша заметил:

- Мы не просто хотим решить свои вопросы, но и прийти с предложениями.





Что именно жителям Кабицино и других раздумывающих деревень готово предложить руководство соседствующего округа, балабановцам не важно. Они услышали долгожданный ответ и теперь тоже заинтересованы в «правильном» решении по земельному вопросу.