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УК «Комфорт» нужна неделя, чтоб заварить протекающую батарею

15 февраля 2017
ЖКХ


УК «Комфорт» нужна неделя, чтоб заварить протекающую батарею

Сегодня в редакцию портала Obninsk.Name позвонила отчаявшаяся горожанка Ольга Т., проживающая в доме номер двенадцать по улице Королева.

Как рассказала жительница Обнинска у нее на кухне вот уже несколько дней протекает труба, ведущая к батарее.

-Я позвонила в аварийную службу, мне сказали, что могут приехать и перекрыть стояк. Нормально, в минус двадцать остаться без отопления?! Я позвонила в управляющую компанию «Комфорт», они меня мурыжили, мурыжили, пришел вчера слесарь и сказал, что нужно варить.

Казалось бы, такое решение проблемы очевидно. Однако коммунальщики попросили женщину перезвонить им сегодня утром, и то, что она услышала на другом конце провода, просто ошарашило ее: - Ну, давайте, мы вас на понедельник запишем, - рассказывает Ольга.- Я им говорю, какой понедельник, сегодня среда и у меня труба течет!

Однако коммунальщики к проблеме горожанки остались глухи, как впрочем, и администрация города.

- Дали мне телефон в мэрии 39-6-22-33 это управление городского хозяйства, туда пробиться невозможно, - заверяет женщина.- Вот я час уже звоню, там постоянно занято.

Сейчас Ольга недоумевает, что ей делать дальше. Самым лучшим выходом было бы найти каких-нибудь частников, которые заварили бы ее трубу быстро, однако за качество такой работы никто ответственности не несет.

- Ну неужели нельзя в той же аварийной службе сделать платную услугу? - задает логичный вопрос Ольга.

Ну а пока женщине приходится пребывать в неизвестности и не выходить из дома, ведь живет она на четвертом этаже и в случае, если Ольга решит на время покинуть свою квартиру, вода из прохудившейся трубы потечет к соседям. И кого потом заставят оплачивать ремонт в их квартирах, можно только догадываться.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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