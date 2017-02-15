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Наркоторговца задержали с поличным

15 февраля 2017
Криминал


Наркоторговца задержали с поличным

В соседнем с Обнинском Малоярославце задержали молодого мужчину, торгующего наркотиками.

Наркодилер рекламировал свою деятельность прямо на стенах домов, указывая там личный номер телефона. Жители рассказывают, что все эти надписи, которых с каждым днем становилось все больше, им уже порядком поднадоели. И против анонимного распространителя дури в городе ополчилась вся общественность.

В итоге мужчину поймали в тот самый момент, когда он делал очередную надпись. А в кармане наркоторговца обнаружили два пакета с гашишем. Преступник не стал отрицать, что гашиш предназначался на продажу.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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