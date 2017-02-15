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15 февраля 2017
Криминал
Наркоторговца задержали с поличным
В соседнем с Обнинском Малоярославце задержали молодого мужчину, торгующего наркотиками.
Наркодилер рекламировал свою деятельность прямо на стенах домов, указывая там личный номер телефона. Жители рассказывают, что все эти надписи, которых с каждым днем становилось все больше, им уже порядком поднадоели. И против анонимного распространителя дури в городе ополчилась вся общественность.
В итоге мужчину поймали в тот самый момент, когда он делал очередную надпись. А в кармане наркоторговца обнаружили два пакета с гашишем. Преступник не стал отрицать, что гашиш предназначался на продажу.
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