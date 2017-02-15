Обнинск
Новости
Мишковцы готовы сменить деревенскую прописку на обнинскую за газ

15 февраля 2017
ЖКХ


Мишковцы готовы сменить деревенскую прописку на обнинскую за газ

Жители деревни Мишково устали от тех коммунальных проблем, с которыми им приходится существовать уже долгое время.

Как рассказала местная жительница и бывшая староста деревни Валентина КАЗЮЛИНА, вопрос с подведением к их деревне голубого топлива стоит аж с 1996 года. Домов в этом населенном пункте много, зарегистрированных в них жителей тоже достаточно.

- Местные власти нам пообещали, что проведут газ в 2017 году, и теперь многие боятся, что если мы одобрим присоединение к Обнинску, то останемся без этого ресурса, - объяснила женщина.

Она рассказала, что в первых числах марта местные активисты собираются на прием к губернатору Калужской области Анатолию АРТАМОНОВУ по данному вопросу. От его решений, возможно, зависит позиция о расширении границ Обнинска многих мишковцев.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

Все статьи
автора
Просмотров: 204
Поделиться:

Последние новости из рубрики «ЖКХ»:


15 февраля 2017

УК «Комфорт» нужна неделя, чтоб заварить протекающую батарею
Сегодня в редакцию портала Obninsk.Name позвонила отчаявшаяся горожанка Ольга Т., проживающая в доме...
15 февраля 2017

В Ворсино за два года газифицируют более 10 сельских улиц!
В соседнем с Обнинском Ворсине газификация населенных пунктов идет темпами, которым позавидуют многие...
10 февраля 2017

В Обнинске летом заменят 36 лифтов
На днях Фонд капитального ремонта представил информацию о том, что будет сделано в первом наукограде...
9 февраля 2017

В Обнинске поднялся переполох из-за открытого окна
Вчера работники обнинской аварийно-диспетчерской службы полдня разыскивали жильцов одной из квартир дома...
10 февраля 2017

В Обнинске никак не добьют сосульки
Жители Обнинска уже перестали жаловаться на сосульки на крышах своих многоквартирных домов. Управляющие...
10 февраля 2017

Энергетики следят за пользованием электроэнергией
В 2016 году экономический эффект от установки антимагнитных пломб для филиала «Калугаэнерго» составил...
9 февраля 2017

Энергетики борются с незаконным потреблением электроэнергии
Филиал «Калугаэнерго» в 2016 году на треть увеличил количество рейдов по выявлению незаконного потребления...
7 февраля 2017

Обнинские коммунальщики кошмарят горожан
Сегодня в редакцию портала Obninsk.Name обратились возмущенные жители дома номер 102 по проспекту Маркса.
7 февраля 2017

В Обнинске стало меньше снега на улицах, но больше – на крышах
В последнее время жители Обнинска отмечают, что город стали лучше убирать от снега. Вице-мэр по ЖКХ Дмитрий...
7 февраля 2017

Жители Обнинска не прекращают жаловаться на дурные запахи
О ситуации, которую коммунальщики из «Комфорта» не могут исправить в доме №168 на проспекте Ленина, журналисты...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.