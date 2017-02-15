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15 февраля 2017
Общество
Чиновники просят обнинцев сообщать им о рекламе наркотиков
Бороться с пропагандой запрещенных препаратов в каждом муниципалитете приходится разными методами.
Так, к примеру, на днях, на тропу борьбы с наркорекламой вышли представители власти соседнего с Обнинском Малоярославца. В специальном рейде, направленном на выявление рекламных мест, приняли участие даже некоторые депутаты. В результате ревизорами было выписано несколько десятков предписаний – их они адресовали владельцам зданий, на которых проверяющие заметили подозрительные номера телефонов.
Перенять опыт журналисты нашего новостного портала предложили мэру Обнинска Владиславу ШАПШЕ. Однако тот заявил, что подобная работа в наукограде ведется уже давно.
- Эти вопросом занимаются сотрудники Управления городского хозяйства и МПКХ. Хотя эти мероприятия дают не так много результатов – номера рисуют снова, а те, которые мы стираем, как правило, и так недолго бывают активны. В основном это номера «однодневки». Но закрашивать их, безусловно, нужно. И мы работаем над этим, - прокомментировал сити-менеджер.
Слова Владислава Валерьевича дополнила и начальник Управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, которая отметила, что плановые рейды ее подчиненные проводят еженедельно. Более того, о местах с подозрительной графикой им периодически сообщают горожане и депутаты.
- Вопрос действительно серьезный. И мы работаем в этом направлении, - добавила Анна Валерьевна. - Хотелось бы напомнить горожанам, что сообщить о подозрительных телефонных номерах, которые они заметили, можно по следующим телефонам: 39-5-84-34, 39-6-45-56, 39-6-24-72.
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