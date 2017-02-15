Гражданин Таджикистана осужден на один год за незаконное проникновение в Калужскую область

Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ Калужской области, в настоящее время вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении гражданина республики Таджикистан.Было установлено, что этот мужчина феврале 2015 года привлекался к административному наказанию и выдворялся за пределы Российской Федерации с закрытием въезда сроком на пять лет. Находясь у себя на родине, он получил новый паспорт с измененными данными и вновь въехал не территорию РФ, но при проведении совместной проверки сотрудников ФСБ и МВД, был задержан.Нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием его в колонии-поселении.