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15 февраля 2017
Миграция
Гражданин Таджикистана осужден на один год за незаконное проникновение в Калужскую область
Было установлено, что этот мужчина феврале 2015 года привлекался к административному наказанию и выдворялся за пределы Российской Федерации с закрытием въезда сроком на пять лет. Находясь у себя на родине, он получил новый паспорт с измененными данными и вновь въехал не территорию РФ, но при проведении совместной проверки сотрудников ФСБ и МВД, был задержан.
Нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием его в колонии-поселении.
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