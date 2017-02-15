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В Ворсино за два года газифицируют более 10 сельских улиц!

15 февраля 2017
ЖКХ


В Ворсино за два года газифицируют более 10 сельских улиц!

В соседнем с Обнинском Ворсине газификация населенных пунктов идет темпами, которым позавидуют многие чиновники.

Мэр села Георгий ГУРЬЯНОВ умудряется справляться со всеми своими деревнями.

Голубое топливо в 2016 году получили деревня Киселево, улицы Поселковая, Лесная и Луговая села Ворсино, деревня Климкино по улицам 2-я Западной и Восточной.

Выдано разрешение на строительство газопровода в деревне Подсобное хозяйство «Дом отдыха Балабаново».

В настоящее время готовится проектная документация про третьей очереди газификации деревень Климкино и Киселево, где учтены все пропущенные объекты недвижимости и перспективные земельные участки.

В программу по прокладке данного ресурса внесены улицы Новая, Солнечная, Нагорная и Полевая. Таким образом за два года администрация Ворсино сможет газифицировать более 10 улиц!

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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