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Обнинские депутаты согласны только на победу

15 февраля 2017
Власть


Обнинские депутаты согласны только на победу

Депутаты обнинского Городского Собрания решили принять участие в конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований области.

Но при условии, что они займут первое место.

Председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН выразил надежду, что наукоград обязательно победит и получит премию – что-то около 500 тысяч рублей, на которые будет приобретена, скажем, оргтехника для народных избранников. Или другие необходимые для работы атрибуты.

– А если не победим, то и участвовать в этом конкурсе больше не будем, – заявил Викулин, отметив, что, дескать, организаторам самим же и хуже от этого будем. Целый городской округ потеряют.

Депутаты посмеялись, но поддержали председателя Горсобрания.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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