Обнинск
Новости
Обнинцев опять «разводят»!

15 февраля 2017
Общество


Обнинцев опять «разводят»!

Неизвестно, что движет предпринимателями, которые звонят по телефону и предлагают всевозможные услуги, желание заработать или просто возможность сэкономить на рекламе.

Но в последние время такие случаи участились.

На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратилась жительница города Валентина В., чтобы рассказать свою историю. Пожилой женщине постоянно находящейся дома позвонил по телефону, якобы сотрудник фирмы, которая устанавливала в ее квартире пластиковые окна, чтобы узнать, как сейчас «чувствует» себя конструкция и не надо ли что-либо отрегулировать.

Несмотря на то, что поменяла окна женщина достаточно давно, память на названия у жительницы Обнинска оказалась отменной, поэтому она тут же заметила молодому человеку, что в его фирме никогда и ничего не заказывала.

- Он стал настаивать, что я не права, и сказал, что сейчас они занимаются заменой фурнитуры, поэтому если мне надо что-то заменить, то могли бы помочь мне по старой памяти, - рассказывает Валентина.

Женщина от услуг этого чудо – менеджера благоразумно отказалась. Однако до сих пор не может ответить себе на вопрос: что это было грамотное заманивание клиентов или откровенное надувательство? Ведь не секрет, что по аналогичной схеме не редко действуют мошенники, для которых главное - попасть в квартиру, а уж как умыкнуть у хозяев энную сумму денег они знают.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 253
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #предложения по телефону, #мошенники, #услуги:


15 февраля 2017

Чиновники просят обнинцев сообщать им о рекламе наркотиков
Реклама наркотических средств, а точнее телефонных номеров, по которым можно «заказать» дурманящие смеси,...
14 февраля 2017

Обнинские предприятия сокращают работников
Жители Обнинска жалуются на то, что на многих предприятиях города идет сокращение штатов. И в городском...
14 февраля 2017

Жители боровских деревень выскажутся по вопросу расширения границ Обнинска
В Обнинске и Боровском районе началось бурное обсуждение предстоящего консультативного опроса (с 12 по...
13 февраля 2017

Директор «Олимпа» не считает криминальной встречу голых парней с уборщицами в мужской раздевалке!
Весьма пикантная жалоба поступила в редакцию нашего портала от жителя Обнинска. Он рассказал, что столкнулся...
13 февраля 2017

В Обнинском МФЦ начали выдавать права
С 1 февраля во всех МФЦ Калужской области можно поменять водительские права в связи с окончанием срока...
9 февраля 2017

В обнинской налоговой инспекции сменилось руководство
Приказ о назначении исполняющего обязанности руководителя «обнинской налоговой» восьмого февраля подписал...
10 февраля 2017

Сельские депутаты призывают жителей совхоза «Боровский» не отдавать земли Обнинску
В сельском поселении Совхоз «Боровский» пошла волна протеста против передачи земель нескольких населенных...
10 февраля 2017

В Обнинске ожидается незначительное увеличение безработицы
Как рассказала директор обнинского Центра занятости населения Татьяна ПЕЛЕВИНА, уровень безработицы в...
7 февраля 2017

Атомное наследие позволит Обнинску стать центром притяжения для туристов
Одним из последних вопросов, который рассмотрели члены ГНТС, стал проект Музея мировой атомной энергетики.
7 февраля 2017

Четверо жителей Обнинска хотят участки на Дальнем Востоке
С 1 февраля текущего года обнинский филиал МФЦ начал оказывать еще одну услугу – прием заявок на получение...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.