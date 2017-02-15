Обнинцев опять «разводят»!

Неизвестно, что движет предпринимателями, которые звонят по телефону и предлагают всевозможные услуги, желание заработать или просто возможность сэкономить на рекламе.Но в последние время такие случаи участились.На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратилась жительница города Валентина В., чтобы рассказать свою историю. Пожилой женщине постоянно находящейся дома позвонил по телефону, якобы сотрудник фирмы, которая устанавливала в ее квартире пластиковые окна, чтобы узнать, как сейчас «чувствует» себя конструкция и не надо ли что-либо отрегулировать.Несмотря на то, что поменяла окна женщина достаточно давно, память на названия у жительницы Обнинска оказалась отменной, поэтому она тут же заметила молодому человеку, что в его фирме никогда и ничего не заказывала.- Он стал настаивать, что я не права, и сказал, что сейчас они занимаются заменой фурнитуры, поэтому если мне надо что-то заменить, то могли бы помочь мне по старой памяти, - рассказывает Валентина.Женщина от услуг этого чудо – менеджера благоразумно отказалась. Однако до сих пор не может ответить себе на вопрос: что это было грамотное заманивание клиентов или откровенное надувательство? Ведь не секрет, что по аналогичной схеме не редко действуют мошенники, для которых главное - попасть в квартиру, а уж как умыкнуть у хозяев энную сумму денег они знают.