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15 февраля 2017
Социалка
В Обнинске стало меньше очередников на жилье
В Обнинске сокращается очередь на получение бесплатного жилья.
Если в 2015 году она состояла из более одной тысячи человек, то уже в 2016 году очередников стало 859. Учитывая дефицит муниципальных квартир, это достаточно хороший результат.
По информации начальника жилищного отдела обнинской городской администрации Ларисы МИРОНОВОЙ, квартиры нередко предоставляются по решениям судов.
В прошлом году трое очередников получили жилье, выведенное из разряда служебных помещений. Также имеют место случаи, когда жилплощадь увеличивается за счет присоединения к ней комнат в коммунальной квартире. Но все, кому повезло, являются льготниками и получили квартиры по разным программам.
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