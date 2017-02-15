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В Обнинске стало меньше очередников на жилье

15 февраля 2017
Социалка


В Обнинске стало меньше очередников на жилье

В Обнинске сокращается очередь на получение бесплатного жилья.

Если в 2015 году она состояла из более одной тысячи человек, то уже в 2016 году очередников стало 859. Учитывая дефицит муниципальных квартир, это достаточно хороший результат.

По информации начальника жилищного отдела обнинской городской администрации Ларисы МИРОНОВОЙ, квартиры нередко предоставляются по решениям судов.

В прошлом году трое очередников получили жилье, выведенное из разряда служебных помещений. Также имеют место случаи, когда жилплощадь увеличивается за счет присоединения к ней комнат в коммунальной квартире. Но все, кому повезло, являются льготниками и получили квартиры по разным программам.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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