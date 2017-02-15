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Новый регулировщик издевается над балабановцами

15 февраля 2017
Дороги


Новый регулировщик издевается над балабановцами

Незадолго до нового года в соседнем с Обнинском Балабанове на улице 50 лет Октября были установлены два новых светофора.

Их смонтировали в десятке метров друг от друга, на самых оживленных переходах – напротив рынка и почты. Однако такое устройство только запутало горожан, которые не привыкли к существованию в городе сигнальных регулировщиков для пешеходов.

Данные устройства постоянно подмигивают автомобилистам желтым цветом, и только когда пешеходы нажимают сигнальную кнопку на опоре, цвет меняется. Происходит смена сигнала секунд через пятнадцать, что изначально вводило в ступор не только граждан желающих перебраться на противоположную полосу и не понимавших, когда можно шагать на зебру, но и водителей недоумевавших: то ли мигает предупреждение о готовности группы пешеходов перейти через дорогу, толи это стандартное «подмигивание».

Ситуацию усугубили и частые выходы из строя нового оборудования. За два месяца работы светофоры отключались и подвергались ремонту, как минимум четыре раза. Вот и сегодня балабановцам пришлось сначала в непонимании ждать, когда светофор разрешит им свободный и безопасный переход, а поняв, что он вновь не работает, уповать на бдительность водителей. К ремонту сигнального устройства приступили только поздним вечером, в районе 20:30, когда потока пешеходов уже не было.
 
 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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