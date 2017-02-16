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Обнинские «парламентарии» не решились «раскрашивать» календарь

16 февраля 2017
Общество


Обнинские «парламентарии» не решились «раскрашивать» календарь

Накануне обнинским депутатам в рамках комитета по законодательству и местному самоуправлению предстояло рассмотреть инициативу губернатора Калужского региона о внесении изменений в областной закон, согласно которым в календаре появится еще один «красный» день.

К праздничным датам предлагается приурочить 26 июня, ознаменовав его Днем мирного атома.

Однако обнинские «парламентарии», обсудив данный вопрос, пришли к выводу, что обращение, которое они получили, составлено не совсем корректно с юридической точки зрения.

- В письме предлагается утвердить праздничный день, внеся изменения в областной закон. А инициатива губернатора в целом сводится к тому, чтобы этот праздник получил государственный статус. Поэтому непонятно, за что именно мы должны голосовать, - прокомментировал Константин ПАХОМЕНКО.

- А это будет выходным днем? – поинтересовался его коллега по депутатскому корпусу Иван ГАЛКИН. – А то у нас их и так много.

- Я думаю, что это будет обычный рабочий день, просто все будут отмечать праздник мирного атома, - высказался председатель комитета Зиновий ГУРОВ.

Однако каким будет этот день на самом деле – «красным» или нет, в обращении к депутатам указано не было.

В результате народные избранники решили, что данный вопрос должен быть рассмотрен на других комитетах, а после необходимо составить письмо-обращение в Ассоциацию атомных городов, чтобы лоббированием данной инициативы занялись уже там.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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