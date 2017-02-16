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Обнинские пенсионеры не согласны с губернатором

16 февраля 2017
Общество


Обнинские пенсионеры не согласны с губернатором

Высказывание калужского губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, заявившего на одном из заседаний, что в бедности стариков виноваты их дети, стало сенсационным.

Изречение разобрали на цитаты федеральные СМИ, не могли не отреагировать на это и простые горожане. Так, на днях в редакцию портала Obninsk.Name обратился обнинец Владимир ШАРЫГИН.

- Я проработал всю жизнь, мне уже семьдесят лет. Я всегда платил налоги в казну и дети мои тоже, сейчас уже внуки платят. И вдруг мне скажут, дорогой, мы тебе пенсию платить не будем, иди к детям, пусть они тебя кормят, - рассуждает мужчина.

При этом обнинец рассказывает, что и после выхода на пенсию он продолжал работать.

- И не возмущался, что я пенсионер и плачу налоги, - поясняет Шарыгин.

Владимир Викторович уверен, что областной власти надо серьезно поработать над вопросом трудоустройства пожилых людей, которые не могут найти работу в силу преклонного возраста. Решив эту проблему, чиновники автоматически снимут вопрос о низкой финансовой обеспеченности пенсионеров.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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