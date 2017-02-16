Жители Обнинска недовольны обслуживанием ОАО «РЖД»

В последнее время жители Обнинска вновь стали высказывать недовольства в отношении работы ОАО «РЖД».Так, вчера многие обнинцы и гости города не смогли уехать на электричке-экспрессе, которая отправлялась в сторону Калуги в 20:50. Люди пришли на вокзал вовремя. Кто-то даже за полчаса до отправления этого поезда. Но в кассе им билеты не продали, мотивируя это тем, что «зависла компьютерная программа». В итоге пассажирам пришлось ждать следующую электричку еще полчаса. А ведь некоторые ехали с работы домой, и были уставшими.– Неужели в такой солидной корпорации как «РЖД» нет хороших специалистов, которые бы могли следить за работой всех этих программ? – удивлялись люди.Но ответа на этот вопрос они так и не получили. Только с горечью взирали на отходящий с платформы полупустой экспресс, в который они так и не попали из-за чьей-то халатности.