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Мэр Обнинска обвинил депутатов во лжи!

16 февраля 2017
Власть


Мэр Обнинска обвинил депутатов во лжи!

На днях глава администрации города Обнинска Владислав ШАПША проинформировал обнинских депутатов о том, что в ближайшее время в Боровском районе начнутся сходы граждан по обсуждению вопроса расширения границ Обнинска с последующим присоединением к нему части боровских земель.

Владислав Валерьевич призвал народных избранников принять в этом мероприятии участие и привлечь к этому своих избирателей. Как он пояснил, некоторые граждане (имеются в виду депутаты МО СП «Совхоз Боровский», распространившие скандальное «открытое письмо») пытаются исказить цели расширения границ, распространяя информацию о том, что это, дескать, приведет к тому, что жители соседнего района лишатся своих льгот, а на их территории, присоединенной к наукограде, начнут вырубать лес. Обнинский мэр заверил, что все это ложь.

Его поддержал председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН, который признался, что видел в интернете сообщение об открытом призыве некоторых сил не голосовать за присоединение земель.

– Это не соответствует действительности! – заявил он. – И это несмотря на то, что мы приняли решение о зонировании данных территорий, благодаря чему там нельзя вырубать лес и что-либо строить!

Викулин согласился с тем, что жителям Обнинска нужно принять участие в планируемых сходах.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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