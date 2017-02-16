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16 февраля 2017
Власть
Мэр Обнинска обвинил депутатов во лжи!
Владислав Валерьевич призвал народных избранников принять в этом мероприятии участие и привлечь к этому своих избирателей. Как он пояснил, некоторые граждане (имеются в виду депутаты МО СП «Совхоз Боровский», распространившие скандальное «открытое письмо») пытаются исказить цели расширения границ, распространяя информацию о том, что это, дескать, приведет к тому, что жители соседнего района лишатся своих льгот, а на их территории, присоединенной к наукограде, начнут вырубать лес. Обнинский мэр заверил, что все это ложь.
Его поддержал председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН, который признался, что видел в интернете сообщение об открытом призыве некоторых сил не голосовать за присоединение земель.
– Это не соответствует действительности! – заявил он. – И это несмотря на то, что мы приняли решение о зонировании данных территорий, благодаря чему там нельзя вырубать лес и что-либо строить!
Викулин согласился с тем, что жителям Обнинска нужно принять участие в планируемых сходах.
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