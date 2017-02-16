Балабановские дошколята скоро будут добираться до сада на коньках

В Ворсино за два года газифицируют более 10 сельских улиц!

В Обнинске задержали двух «гаишников» при получении взятки в сто тысяч рублей

В Обнинске, на Киевской трассе в районе НИИ «Сельхозрадиология», уже второй день не работает светофор.

Путь ребенка во взрослую жизнь долог и тернист.Олицетворением этого является парадный въезд к детскому саду №6 Ладушки в соседнем с Обнинском Балабанове.Как водится, в каждом городе есть «ничейные» проезды и пешеходные дорожки, которые никто не убирает. Одним из таких дорожных «бомжей» здесь и является вышеуказанный объект.Всю зиму дошколята пробирались к парадным воротам то в снежной каше, то по ледяному катку. Но сейчас, кажется, ледяные холмы на подходе к саду достигли своего апогея.Стоит отметить, что городские дороги в Балабанове обслуживает частная организация. Интересно, ее руководство правда не видит, вычищая проходящую вдоль садика улицу Гагарина, в каком удручающем с ·остоянии находится эта площадка? Предпочитают не замечать коммунальную брешь в работе и чиновники от «коммуналки».Ждут, видимо, пока само растает, однако симпатичнее от этого парковка перед «Ладушками» не станет.Асфальтовое покрытие здесь также оставляет желать лучшего!