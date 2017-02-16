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Обнинских рекламщиков заставят платить за уборку городской территории!

16 февраля 2017
Благоустройство


Обнинских рекламщиков заставят платить за уборку городской территории!

Сегодня на совместном заседании бюджетного и экономического комитетов обнинского Горсобрания депутаты вновь обсудили порядок размещения рекламных конструкций.

Эту тему народные избранники активно мусолят уже несколько лет подряд. Сначала они творили положение, согласно которому город должен был прийти к единообразию в наружной рекламе. Однако вскоре этот вопрос полностью урегулировался федеральным законодательством. А потому свой законотворческий «шедевр» депутатам пришлось признать утратившим силу в конце прошлого года.

Однако каждый муниципалитет должен утверждать форму торгов на право заключения договоров на установку рекламных конструкций. Торги, соответственно, могут проходить в форме аукциона либо конкурса. Последний и был до последнего времени популярен в данном случае.

Однако иногда торги эффективнее проводить в форме аукциона. Но действующее положение этого не позволяет. Собственно, новый документ разрешит проводить аукцион при необходимости.

Стоит отметить, что изменилась и методика расчета начальной цены по договору с 230 до 250 рублей за квадратный метр. Кроме того, как рассказала главный дизайнер Обнинска Оксана ГРИЦУК, если раньше использовался понижающий коэффициент, то теперь он равен 1, что увеличивает поступления в бюджет.

Дело в том, что еще год назад рекламщик, заключая договор на установку конструкции, обязан был заниматься и благоустройством прилегающей территории, но теперь такое понятие (прилегающая территория) исключено из Правил благоустройства города.

То есть, раз теперь распространители рекламы не убирают возле своих конструкций, к примеру, автобусные остановки, вместо них это делает МПКХ за деньги бюджета. А потому эти затраты компенсируются более высокой стоимостью аренды.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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