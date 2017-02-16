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Депутаты Балабанова не смогли поставить главе администрации хорошую оценку

16 февраля 2017
Власть


Депутаты Балабанова не смогли поставить главе администрации хорошую оценку

В соседнем с Обнинском Балабанове сегодня состоялось очередное заседание, на котором глава администрации города Вячеслав ПАРФЕНОВ отчитывался перед депутатами по итогам работы за минувший год.

Учитывая, что свою должность сити-менеджер занял в марте 2016 года, после того, как местный парламент настоял на уходе с должности его предшественника Павла АВЕКОВА, отвечать Вячеслав Викторович мог только за минувшие девять месяцев.

Стоит отметить, что сам отчет с показателями успехов муниципалитета Парфенов зачитывал ранее в городском Доме культуры в присутствии жителей города. Поэтому сегодня повторять уже озвученное он не стал, зато ответил на возникшие у депутатов вопросы.

Давая оценку работы администрации, председатель бюджетной комиссии Владимир ЖИГАНОВ отметил, что 2016 год стал первым в истории города, когда его руководитель смог привлечь в муниципалитет внушительные средства из бюджетов других уровней. В частности, более 70 миллионов рублей были направлены на концессионное соглашение по тепловому хозяйству, ремонт дорог и прочие проекты. А потому оценку работы команды Парфенова депкорпус готов был дать хорошую, однако правила не позволили этого сделать, и единогласное голосование прошло за оценку «удовлетворительно». Свою благосклонность Гордума все же проявила: решила направить в адрес Министерства строительства и ЖКХ Калужской области письмо с просьбой отметить грамотой Вячеслава Парфенова за работу по заключению концессионного соглашения.

Что касается жителей города, то они на встрече в ДК оценили работу администрации Парфенова на «отлично». Теперь, заявил сити-менеджер, надо будет работать, чтобы оправдывать столь высокую оценку.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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