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17 февраля 2017
ЖКХ
В ряде домов по Энгельса четыре часа не будет отопления
- Наши слесари по ремонту тепловых сетей ежедневно делают обходы, вскрывают камеры, которые в простонародье называют колодцами – прокомментировал ситуацию главный инженер МП «Теплоснабжение» Владимир ЛИТВИНОВ.
Когда специалисты спустились под землю, они обнаружили порыв. При этом Владимир Степанович поясняет, что труба повреждена была не сильно, но энергетики приняли решение не дожидаться, пока дыра достигнет критических размеров.
-На время ремонтных работ горячая вода в домах останется, а отопление кое-где придется отключить, - говорит Литвинов.
Правда энергетики обещают работать оперативно и за четыре часа все закончить, поэтому когда большинство горожан вернутся сегодня вечером домой они не почувствуют дискомфорта из-за работы энергетиков.
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