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17 февраля 2017
МЧС
В Обнинске малыш запер бабушку на балконе
В этот раз в доме № 198 по проспекту Ленина.
Как рассказал начальник Управления по делам ГО и ЧС города Обнинска Сергей КРАСКО, в квартире проживают молодые родители со своим двухлетним малышом. Вечером паре нужно было куда-то уйти, и они попросили посидеть с ребенком бабушку. И вот в тот самый момент, когда папа с мамой уже спускались по лестнице, их сынишка закрыл за ними дверь на защелку, которая отпирается только изнутри. Бабушка этого не заметила. А чуть позже, когда она буквально на минутку вышла на балкон, маленький шалун закрыл на защелку и балконную дверь, заставив бабулю замерзать.
В итоге женщине пришлось звать на помощь прохожих и соседей. Те вызвали спасателей, которые приехали очень быстро. К счастью, ребенок не успел ничего натворить в квартире, оставаясь на какое-то время предоставленным самому себе.
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