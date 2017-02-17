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В Обнинске малыш запер бабушку на балконе

17 февраля 2017
МЧС


В Обнинске малыш запер бабушку на балконе

На этой неделе обнинским спасателям вновь пришлось вскрывать входную дверь.

В этот раз в доме № 198 по проспекту Ленина.

Как рассказал начальник Управления по делам ГО и ЧС города Обнинска Сергей КРАСКО, в квартире проживают молодые родители со своим двухлетним малышом. Вечером паре нужно было куда-то уйти, и они попросили посидеть с ребенком бабушку. И вот в тот самый момент, когда папа с мамой уже спускались по лестнице, их сынишка закрыл за ними дверь на защелку, которая отпирается только изнутри. Бабушка этого не заметила. А чуть позже, когда она буквально на минутку вышла на балкон, маленький шалун закрыл на защелку и балконную дверь, заставив бабулю замерзать.

В итоге женщине пришлось звать на помощь прохожих и соседей. Те вызвали спасателей, которые приехали очень быстро. К счастью, ребенок не успел ничего натворить в квартире, оставаясь на какое-то время предоставленным самому себе.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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