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В Обнинске начала работать новая программа уличного освещения

17 февраля 2017
ЖКХ


В Обнинске начала работать новая программа уличного освещения

Некоторое время назад в Обнинске была разработана городская программа развития наружного освещения внутридворовых проездов.

Желающим принять в ней участие собственникам жилых помещений представители городского коммунального хозяйства предложили за счет бюджетных средств установить на фасады домов энергосберегающие светильники с датчиками освещения. Но при условии, что уже за потребленную электроэнергию жильцы будут платить сами.

И вот на днях на одном многоэтажном доме наукограда уже установили такой светильник. Они убедились, что плата за «уличный» свет действительно невысокая. Как и говорили представители мэрии.

А всего в данной программе изъявили желание участвовать жители пяти домов.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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